Calciomercato Lazio, Lotito è pronto ad un grande colpo. Nel mirino quel giocatore dall'estero - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: nel mirino Hugo Sotelo del Celta Vigo, talento classe 2003. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo e il club biancoceleste è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la società capitolina è consapevole della necessità di consegnare a Maurizio Sarri una squadra più competitiva, in grado di affrontare con maggiore continuità gli impegni di campionato e coppe. Ed è dalla Spagna che arriva uno dei primi nomi caldi sul taccuino di Igli Tare e del reparto scouting biancoceleste.

Secondo quanto riportato da diverse fonti spagnole, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Hugo Sotelo, talentuoso centrocampista del Celta Vigo, nato nel 2003. Il giovane spagnolo ha già fatto parlare di sé nella Liga per la sua eleganza in campo, la visione di gioco e una tecnica sopra la media. Alto 1,80 m, è un centrocampista centrale moderno, abile nel dettare i tempi e nel trovare linee di passaggio anche in situazioni complesse.

Il profilo di Sotelo rispecchia perfettamente la filosofia del Calciomercato Lazio: puntare su giovani di talento, possibilmente non ancora esplosi, ma con margini di crescita e prospettiva di rivendita. Un approccio già applicato con buoni risultati in passato e che potrebbe replicarsi anche in questa occasione, se i costi dell’operazione resteranno contenuti.

Attualmente, il Celta Vigo sembra orientato a lasciar partire il giocatore solo a titolo definitivo, mentre i primi approcci – anche da altri club europei – sarebbero avvenuti sulla base di un prestito con opzione. Questo complica leggermente la trattativa, ma non la rende impossibile, soprattutto se la Lazio decidesse di puntare seriamente sul ragazzo come investimento per il presente e il futuro.

Inoltre, l’ingresso in rosa di un profilo come Sotelo permetterebbe a Sarri di avere nuove soluzioni a centrocampo, zona del campo dove la Lazio ha mostrato più di una difficoltà nella scorsa stagione, anche a causa delle rotazioni limitate.

Il Calciomercato Lazio guarda dunque con attenzione al panorama internazionale e Hugo Sotelo rappresenta uno degli obiettivi più intriganti di questa sessione. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi più concreti: la Lazio è alla finestra, pronta a fare la sua mossa.