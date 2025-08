Calciomercato Lazio, Cataldi pronto ad essere rilanciato? Ecco la nuova idea di Maurizio Sarri - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri rilancia Cataldi e Cancellieri, due “nuovi acquisti” dalla rosa

Il Calciomercato Lazio è condizionato da ostacoli ben noti, ma questo non ha fermato Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sta sfruttando la preparazione estiva per riscoprire e rilanciare alcuni elementi della rosa che, almeno fino a poche settimane fa, sembravano fuori dal progetto tecnico. Due nomi su tutti si stanno guadagnando la fiducia del mister: Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri.

In un momento in cui la Lazio non può agire liberamente sul mercato, il lavoro di Sarri in campo è ancora più prezioso. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea sembra voler fare di necessità virtù, puntando su risorse interne che si stanno dimostrando ben più pronte del previsto.

Cataldi, alternativa credibile a Rovella

Cataldi ha fatto ritorno a Roma dopo l’esperienza alla Fiorentina, con l’intento di rilanciarsi in maglia biancoceleste. Nonostante Rovella sia ancora considerato il regista titolare, le prestazioni di Cataldi nel ritiro estivo stanno convincendo Sarri a tenerlo in forte considerazione. Il centrocampista romano ha mostrato leadership, precisione nei passaggi e maggiore intensità rispetto al passato. In un contesto di rosa corta e rotazioni obbligate, la sua permanenza e crescita potrebbero rivelarsi strategiche.

Cancellieri, la sorpresa dell’estate

Ancora più inaspettata è la scalata di Matteo Cancellieri, rientrato dal prestito al Parma. Il classe 2002, dopo un anno fatto di luci e ombre, ha dimostrato una crescita evidente sul piano mentale e tattico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri lo considera al momento in vantaggio per occupare la fascia destra dell’attacco. Il tecnico apprezza la sua capacità di muoversi tra le linee e la sua intensità in fase di pressing.

Calciomercato Lazio: le risposte arrivano dal campo

In un’estate in cui il Calciomercato Lazio è limitato da fattori extra-calcistici, le risposte migliori stanno arrivando direttamente dal campo. Sarri, senza rinforzi immediati, sta cercando di costruire una squadra competitiva valorizzando chi è già a disposizione. Cataldi e Cancellieri sono solo due esempi di come, con il giusto lavoro, anche chi sembrava ai margini può tornare protagonista. Un segnale forte in vista di una stagione che si preannuncia piena di sfide.