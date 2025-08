Calciomercato Lazio, questi due giocatori stanno sorprendendo Maurizio Sarri. Permanenza vicina! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Cataldi e Cancellieri sorprendono Sarri e si candidano per un ruolo da protagonisti

Il Calciomercato Lazio è condizionato dal blocco imposto fino al 2026, ma nonostante i limiti operativi imposti alla società, Maurizio Sarri continua a lavorare con intensità sul campo per valorizzare al meglio i calciatori già presenti in rosa. Due nomi, in particolare, stanno attirando l’attenzione in questa fase di preparazione estiva: Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri. Giocatori che solo poche settimane fa sembravano destinati a ruoli marginali, ma che ora potrebbero rivelarsi pedine fondamentali nello scacchiere tattico della Lazio 2025/26.

Cataldi, da riserva a regista affidabile

Nel contesto di un Calciomercato Lazio limitato, la crescita interna assume un’importanza cruciale. Cataldi, rientrato da Firenze dove ha vissuto un prestito positivo, è tornato a Formello con la determinazione di guadagnarsi minuti e responsabilità. Anche se Rovella resta il titolare designato nel ruolo di regista, Sarri ha osservato con attenzione le prestazioni di Cataldi, riconoscendo in lui una valida alternativa per il centrocampo. Il centrocampista romano ha mostrato solidità, visione di gioco e soprattutto una maggiore continuità, elementi che potrebbero garantirgli spazio già nelle prime giornate di campionato.

Cancellieri: occasione da titolare sulla fascia destra

Ancora più sorprendente è il percorso di Matteo Cancellieri, tornato dal prestito al Parma dove ha vissuto una stagione altalenante. Le sue esperienze precedenti a Empoli e Verona lo hanno aiutato a maturare sotto il profilo tattico e mentale, e ora Sarri lo sta considerando seriamente per un posto da titolare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2002 è il candidato principale per occupare la fascia destra dell’attacco biancoceleste, almeno nelle battute iniziali della stagione. Il suo dinamismo e la capacità di attaccare lo spazio sono qualità che il tecnico toscano ritiene molto utili.

Calciomercato Lazio: valorizzare l’esistente è la chiave

Con il Calciomercato Lazio momentaneamente bloccato, l’attenzione si sposta sul lavoro quotidiano a Formello. Sarri è chiamato a reinventare e rilanciare risorse già presenti, e Cataldi e Cancellieri sembrano rispondere nel migliore dei modi. In attesa di sviluppi futuri, la Lazio punta a ripartire da chi ha ancora qualcosa da dimostrare.