Calciomercato Lazio, altri guai per i biancocelesti! Arriva l'offerta per quel grande giocatore - Lazio News 24

 Calciomercato Lazio, altri guai per i biancocelesti! Arriva l'offerta per quel grande giocatore
Infortunio Isaksen, la Lazio sorride: ecco le ultime novità nei confronti dell'attaccante danese

Belahyane e Lazio: il rilancio di un giovane talento nel progetto di Sarri

Castellanos, quale sarà il suo futuro alla Lazio? Goal e l'offerta da una big importante

Simic-Lazio, trattativa che entra nel vivo per gennaio. Svelate le prossime mosse!

Lazio news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Lotito

Calciomercato Lazio, il Flamengo punta Castellanos: possibile addio invernale

Il calciomercato Lazio potrebbe presto tornare a scaldarsi con una possibile uscita eccellente. Dall’altra parte dell’oceano, infatti, si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Taty Castellanos vicino all’addio alla Capitale. Il nome dell’attaccante argentino è finito nel mirino del Flamengo, club brasiliano pronto a formulare un’offerta concreta nella sessione di gennaio.

A riportarlo è il giornalista brasiliano Fabrizio Lopes, secondo cui il Flamengo avrebbe già individuato in Castellanos il rinforzo ideale per l’attacco. L’ex Girona, arrivato alla Lazio nell’estate 2023, non è riuscito finora a trovare la giusta continuità, complici le rotazioni imposte da Sarri e un feeling ancora da perfezionare con il calcio italiano. Una situazione che avrebbe spinto lo stesso giocatore a valutare un ritorno in Sud America.

Secondo quanto trapela dal Brasile, Castellanos sarebbe favorevole al trasferimento e desideroso di rilanciarsi in una piazza calda e ambiziosa come quella di Rio de Janeiro. Il calciomercato Lazio, però, dipenderà in larga parte dalle decisioni della nuova Commissione indipendente che dovrà valutare lo sblocco delle operazioni in entrata. Senza la possibilità di sostituire adeguatamente il giocatore, infatti, la società biancoceleste potrebbe anche decidere di trattenere Taty fino a fine stagione.

L’attaccante argentino è stato acquistato con un investimento importante e la Lazio non ha intenzione di svalutare il proprio asset. Tuttavia, un’eventuale proposta economica convincente da parte del Flamengo potrebbe cambiare gli equilibri. In tal caso, il club capitolino si troverebbe costretto a intervenire nuovamente sul mercato per individuare un’alternativa valida, compatibilmente con i vincoli finanziari e regolamentari.

Il futuro di Castellanos resta dunque un tema caldo del calciomercato Lazio in vista della sessione invernale. La volontà del giocatore, il pressing del Flamengo e l’evolversi delle dinamiche interne al club saranno determinanti per capire se l’operazione potrà andare in porto.

Nel frattempo, in casa Lazio si monitora con attenzione la situazione, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati in caso di addio. Con gennaio alle porte, la dirigenza biancoceleste dovrà decidere se aprire a una cessione o puntare ancora su Castellanos per il prosieguo della stagione.

