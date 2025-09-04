Calciomercato Lazio, Castellanos andrà via? Da quella nazione spingono per la sua cessione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: voci dal Brasile, Castellanos vuole il Flamengo

Le voci di calciomercato attorno alla Lazio continuano a intensificarsi, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Taty Castellanos. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile, il centravanti argentino sarebbe pronto a dire addio a Roma per iniziare una nuova avventura con la maglia del Flamengo. Le notizie si rincorrono da giorni, ma ora sembrano trovare ulteriore conferma da parte di alcuni media sudamericani.

A riportare la notizia è il giornalista brasiliano Fabrizio Lopes, che sostiene con decisione come il Flamengo sia pronto a tornare all’assalto per l’attaccante biancoceleste già nella sessione invernale di calciomercato. L’operazione, secondo quanto trapela, sarebbe già in fase avanzata sul piano dei contatti preliminari, e tutto ruoterebbe attorno alla volontà del giocatore stesso, che vedrebbe con favore un trasferimento in Brasile.

Questa notizia, se confermata, avrebbe un impatto significativo sulle strategie della Lazio nel calciomercato di gennaio. Il club capitolino, dopo aver fatto i conti con le restrizioni imposte dalla nuova Commissione indipendente che ha parzialmente bloccato le operazioni in entrata, potrebbe finalmente tornare attivo nella finestra invernale. La possibile cessione di Castellanos al Flamengo aprirebbe quindi la porta all’arrivo di un nuovo attaccante, magari più funzionale al gioco richiesto da Maurizio Sarri.

Tuttavia, da ambienti vicini alla Lazio trapela prudenza: al momento non ci sarebbero conferme ufficiali sulla volontà del giocatore di lasciare Formello. Anzi, alcuni sostengono che l’argentino stia aspettando di conoscere meglio le intenzioni del tecnico e del club prima di prendere una decisione definitiva. La verità, come spesso accade nel mondo del calciomercato, potrebbe emergere solo nelle settimane a ridosso dell’apertura ufficiale della sessione di gennaio.

Il nome di Castellanos è comunque destinato a rimanere caldo. Dopo una stagione non esaltante in termini di numeri, ma in cui ha dimostrato impegno e dedizione, il suo futuro sembra tutt’altro che scontato. Il calciomercato della Lazio sarà dunque ancora una volta influenzato dal destino di un attaccante che potrebbe diventare una pedina importante per sbloccare altri movimenti, in entrata e in uscita.

In attesa di sviluppi concreti, una cosa è certa: la sessione invernale del calciomercato Lazio si preannuncia bollente, e il caso Castellanos sarà uno dei dossier più seguiti.