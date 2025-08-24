Calciomercato Lazio, Castellanos tra l'incudine e il martello. Muro contro muro con quella big - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: muro contro muro con il Flamengo per Castellanos

Il calciomercato Lazio vive giornate di tensione attorno al nome di Taty Castellanos, attaccante argentino finito nel mirino del Flamengo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i biancocelesti e il club brasiliano si è ormai arrivati a un vero e proprio muro contro muro. Nonostante i ripetuti tentativi del Flamengo di tornare alla carica, da Formello la posizione è chiara e irremovibile: Castellanos non è in vendita.

A bloccare qualsiasi tipo di trattativa è innanzitutto la ferma volontà del presidente Claudio Lotito, che considera il centravanti argentino incedibile in questa sessione di mercato. Una linea condivisa anche dal giocatore stesso, che non ha mai chiesto la cessione, né manifestato malumori per la corte del club carioca.

Il motivo principale di questa chiusura è strettamente legato alla situazione attuale del calciomercato della Lazio, ancora bloccato sul fronte entrate. In assenza di rinforzi offensivi, privarsi ora di Castellanos significherebbe indebolire ulteriormente un reparto già in difficoltà, che fatica a produrre occasioni da gol e ad andare a segno con continuità. Una cessione, dunque, che rischierebbe di compromettere la stagione fin dalle sue prime battute.

Oltre alla questione numerica, va considerato anche il profilo tecnico del giocatore. Castellanos non è solo un finalizzatore, ma un attaccante moderno, capace di far salire la squadra, creare spazi e favorire l’inserimento dei compagni. Un elemento tattico importante nel sistema di gioco della Lazio, soprattutto in una fase di transizione come quella attuale.

Infine, anche dal punto di vista del calciatore, il trasferimento al Flamengo non appare oggi una scelta ideale. Giocare in un campionato meno competitivo rispetto alla Serie A potrebbe infatti allontanarlo dal giro della Nazionale argentina, obiettivo che Taty non ha mai nascosto di voler riconquistare. Rimanere in Italia, con visibilità e un livello tecnico elevato, rappresenta per lui la via migliore per continuare a crescere.

Il calciomercato Lazio, dunque, si conferma in una fase delicata: pochi movimenti in entrata, ma massima attenzione a non perdere pezzi importanti. E Castellanos, almeno per ora, resta un punto fermo del progetto biancoceleste.