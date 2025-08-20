Calciomercato Lazio, offerta in arrivo per Castellanos. L'indiscrezione di quell'esperto di mercato - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Castellanos rischia nuovamente l’addio? Ecco le novità intorno all’attaccante

Secondo le ultime notizie di Nicolò Schira, il Calciomercato Lazio entra in una fase decisiva e potenzialmente turbolenta. Nelle battute finali della sessione estiva del 2025, infatti, si registra un interesse concreto da parte dello Zenit San Pietroburgo per Valentin Castellanos, uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste. Questa possibile offerta potrebbe mettere in allarme la società capitolina, anche se per ora la Lazio sembra decisa a non privarsi del suo attaccante.

Il Calciomercato Lazio, da sempre molto attento e vigile sulle uscite, sta monitorando con grande attenzione la situazione di Castellanos. Dopo il recente interesse del Flamengo, che aveva già messo gli occhi sul giocatore, ora anche lo Zenit sembra pronto a proporre un’offerta molto importante per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. La valutazione di Castellanos si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerevole che però potrebbe non bastare a convincere la Lazio a cedere il suo giocatore.

La società biancoceleste, infatti, è guidata da Maurizio Sarri, che ha posto un vero e proprio blocco alle cessioni. L’allenatore è convinto che mantenere in rosa giocatori chiave come Castellanos sia fondamentale per il successo della squadra nella stagione appena iniziata. Il tecnico punta su un gruppo solido e compatto, dove ogni elemento ha un ruolo importante e la cessione di un giocatore di alto livello potrebbe compromettere gli equilibri costruiti durante la preparazione.

Il Calciomercato Lazio quindi si trova in una situazione delicata: da un lato le offerte importanti che arrivano da club stranieri, dall’altro la volontà ferma di non cedere i pezzi pregiati della squadra. La dirigenza di Formello, pur consapevole dell’interesse esterno, sembra intenzionata a resistere a qualsiasi tentazione che possa indebolire la squadra.

In conclusione, l’interesse dello Zenit per Valentin Castellanos rappresenta un capitolo interessante del Calciomercato Lazio 2025, ma al momento la situazione appare sotto controllo. I tifosi possono stare tranquilli, almeno fino alla fine della sessione estiva, perché la Lazio non intende privarsi di un elemento così importante per il proprio progetto tecnico. La sfida per il club sarà mantenere questa linea anche se dovessero arrivare offerte sempre più allettanti.