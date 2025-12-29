Calciomercato Lazio, nodo Castellanos: Lotito chiede 30 milioni e resta in attesa del rilancio del Flamengo! La rivelazione sulla situazione centravanti dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, nodo Castellanos: Flamengo fermo a 22+3 bonus, Mendes al lavoro per il rilancio che possa convincere Lotito. La situazione

Il futuro di Taty Castellanos resta uno dei temi centrali del calciomercato della Lazio. Come riportato da Gianluca Vitale su X, il club biancoceleste è in attesa di un possibile rilancio da parte del Flamengo, che potrebbe arrivare tramite Jorge Mendes.

Al momento il club brasiliano è fermo su una proposta da 22 milioni di euro più 3 di bonus, con un ingaggio da 4 milioni per l’attaccante argentino. Una cifra che non soddisfa Claudio Lotito, deciso a realizzare una plusvalenza importante e fissando il prezzo di Castellanos a 30 milioni. Mendes, intanto, è già operativo su un altro fronte caldo in casa Lazio, quello che riguarda Nuno Tavares e la trattativa con l’Al-Ittihad.

Per il Flamengo restano più defilate altre opzioni: Kaio Jorge, pista complicata per questioni dirigenziali, e Neymar, profilo che non convince pienamente.

Sul fronte alternative, torna a circolare anche il nome di Lorenzo Lucca. L’attaccante, attualmente al Napoli, è stato proposto alla Lazio dal suo agente Giuseppe Riso, consapevole che in caso di addio di Castellanos i biancocelesti dovrebbero intervenire sul mercato delle punte.

Dal punto di vista tattico, un centravanti di stazza potrebbe essere utile, anche alla luce dei tanti cross che iniziano ad arrivare dalle corsie laterali. Tuttavia, Maurizio Sarri considera Lucca un profilo ancora troppo “grezzo” per il suo sistema di gioco. Inoltre, Lotito non sembra intenzionato ad aprire a scambi: l’obiettivo, con Castellanos, resta uno solo, monetizzare.