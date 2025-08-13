 Calciomercato Lazio, Il Tempo: Castellanos, presto incontro con Lotito. Via solo per questa cifra folle
Calciomercato Lazio, Il Tempo: Castellanos, presto incontro con Lotito. Via solo per questa cifra folle

Castellanos
Db Como 31/10/2024 - campionato di calcio serie A / Como-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Valentin Taty Castellanos

Calciomercato Lazio, Il Tempo: Castellanos, presto incontro con Lotito. L’attaccante argentino potrebbe essere ceduto solo per questa cifra folle

Voci sempre più insistenti provenienti dal Sudamerica accendono il mercato in uscita della Lazio: Valentín “Taty” Castellanos sarebbe finito nel mirino del Flamengo. Il club brasiliano, dopo aver incassato i rifiuti per Taremi e Beltran, pare ora determinato a puntare sull’attaccante argentino, trovando, secondo le indiscrezioni, il gradimento del giocatore stesso a un eventuale trasferimento a Rio de Janeiro.

La situazione è in rapida evoluzione. Secondo quanto riportato da Il Tempo, nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro decisivo tra l’entourage di Castellanos e il presidente Claudio Lotito. Durante il colloquio, il centravanti potrebbe manifestare ufficialmente la sua volontà di cogliere l’opportunità offerta dal Flamengo e chiedere la cessione.

Dal canto suo, la linea della Lazio appare chiara e ferma: ufficialmente, nessuno lascerà Formello entro la fine della finestra di mercato, fissata per il 31 agosto. La società considera l’argentino un punto fermo dell’attacco. Tuttavia, il noto giornalista ed esperto di mercato argentino, Cesar Luis Merlo, ha aggiunto un dettaglio fondamentale alla vicenda. Merlo ha spiegato che, nonostante la posizione ufficiale, la Lazio avrebbe comunque fissato un prezzo per il cartellino di Castellanos, una cifra ritenuta molto alta e quasi proibitiva: 40 milioni di euro.

Di fronte a un’offerta di tale portata, la dirigenza biancoceleste potrebbe vacillare e prendere in considerazione la cessione del “Taty”. Al momento, però, il club ribadisce che il giocatore non è in vendita, creando un muro contro le offensive brasiliane. Le prossime ore saranno decisive per capire se il pressing del Flamengo si concretizzerà in un’offerta irrinunciabile o se la volontà della Lazio di trattenere il suo attaccante prevarrà.

