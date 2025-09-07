Calciomercato Lazio, Castellanos e un futuro ancora misterioso. Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: voci insistenti su Castellanos, il Flamengo sogna il colpo a gennaio

Il calciomercato Lazio continua a essere al centro delle attenzioni, e uno dei nomi più chiacchierati in queste ore è quello di Taty Castellanos. L’attaccante argentino, arrivato la scorsa stagione con grandi aspettative, potrebbe già salutare Roma dopo appena un anno in biancoceleste. A rilanciare l’ipotesi di un possibile addio è la stampa brasiliana, che insiste sul forte interesse del Flamengo.

Secondo il giornalista Fabrizio Lopes, molto vicino alle vicende del club carioca, il Flamengo starebbe preparando un’offerta concreta per portare Castellanos a Rio de Janeiro già nella sessione invernale. L’attaccante sarebbe in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo del club brasiliano e, secondo quanto riportato, sarebbe lo stesso giocatore a spingere per la cessione.

Se le indiscrezioni provenienti dal Brasile venissero confermate, si aprirebbe un nuovo capitolo nel calciomercato Lazio. Il club capitolino si troverebbe nella necessità di individuare un nuovo vice-Immobile, o magari un attaccante in grado di alternarsi con il capitano biancoceleste. Va ricordato, infatti, che nella scorsa stagione Castellanos ha collezionato alcune buone prestazioni, ma non è mai riuscito davvero a imporsi come titolare fisso.

Il nodo principale resta legato alla volontà della Lazio. Il club non ha ancora dato segnali ufficiali di apertura alla cessione, anche se la situazione contrattuale dell’argentino potrebbe favorire una trattativa in uscita, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 15 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla società di Claudio Lotito di reinvestire con maggiore libertà.

Inoltre, il possibile addio di Castellanos darebbe un’accelerata anche al dossier legato all’acquisto di un nuovo centravanti, che la dirigenza sta già valutando in vista del prossimo calciomercato Lazio di gennaio. Nomi non ne mancano: si parla di profili giovani, di prospettiva, ma anche di attaccanti esperti in cerca di rilancio.

Per ora, le voci dal Brasile restano indiscrezioni, ma il caso Castellanos sarà certamente uno dei temi caldi del calciomercato Lazio invernale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro del Taty sarà ancora sotto le luci dell’Olimpico o sulle spiagge di Rio.