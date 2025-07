Calciomercato Lazio: interesse del Flamengo per Castellanos, le ultimissime sull’attaccante

Calciomercato Lazio: c’è l’interesse del Flamengo per Castellanos, le ultimissime sull’attaccante biancoceleste

Valentín “Taty” Castellanos torna sotto i riflettori del calciomercato internazionale. L’attaccante argentino classe 1998, reduce da una stagione altalenante con la maglia della Lazio, è stato accostato al Flamengo, storico club brasiliano. Al momento, tuttavia, l’interesse non si è tradotto in una trattativa concreta.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Coluna do Fla, José Boto — direttore sportivo del Flamengo ed ex capo scouting dello Shakhtar Donetsk — avrebbe preso contatti informali con l’entourage di Castellanos per sondare la disponibilità del giocatore. Un approccio esplorativo, volto a capire se l’operazione possa decollare in vista del prossimo mercato estivo.

Arrivato a Roma nel 2023, dopo aver brillato in MLS con il New York City FC e ben figurato nella Liga con il Girona, Castellanos ha vissuto una stagione in chiaroscuro agli ordini di Baroni. L’andamento discontinuo della Lazio ha inciso sul rendimento del centravanti, che non ha pienamente rispettato le aspettative iniziali. A tratti incisivo, ma privo della continuità necessaria per imporsi nel campionato italiano.

Dal fronte biancoceleste non trapela alcuna volontà di cederlo: con il mercato in entrata bloccato e la rosa ancora da consolidare, l’addio dell’argentino rischierebbe di squilibrare ulteriormente il reparto offensivo. In assenza di valide alternative, il club romano preferisce mantenere il giocatore in organico, almeno fino al termine della finestra estiva.

Per il momento, l’interesse del Flamengo resta confinato a un primo studio di fattibilità. Nessuna offerta ufficiale è stata avanzata e i contatti tra le parti restano interlocutori. Il club carioca continua a monitorare la situazione, ma l’operazione è, per ora, in fase di stallo.