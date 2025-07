Calciomercato Lazio, Castellanos in bilico! Quel giocatore potrebbe metterlo in panchina. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Dia insidia Castellanos, futuro dell’argentino in bilico. La situazione attuale

Il primo test stagionale della Lazio contro la formazione Primavera ha fornito alcune indicazioni preziose per Maurizio Sarri, soprattutto sul fronte offensivo. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla situazione di Taty Castellanos, partito titolare ma apparso poco brillante e poco incisivo sotto porta. L’attaccante argentino ha infatti sprecato alcune buone occasioni nel corso del primo tempo, venendo poi sostituito da Dia, che ha subito lasciato il segno con una prestazione di alto livello.

Il senegalese, arrivato da poco a Formello, ha già colpito Sarri per la sua capacità di attaccare la profondità e per la qualità nel gioco spalle alla porta. La sua progressione devastante e la capacità di inserirsi nel contesto tattico biancoceleste lo stanno rendendo sempre più un candidato serio per una maglia da titolare. E questo sta inevitabilmente mettendo in discussione il ruolo di Castellanos, che fino a poche settimane fa sembrava un punto fermo della rosa laziale.

Proprio in questo contesto, tornano a circolare voci di calciomercato Lazio legate a una possibile partenza dell’argentino. Il Flamengo, infatti, avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità a un trasferimento in Brasile. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali sul tavolo della dirigenza laziale, ma i colloqui tra il club carioca e gli agenti del calciatore sono reali e in corso.

La Lazio, dal canto suo, considera ancora Castellanos incedibile, almeno ufficialmente. Tuttavia, qualora il Flamengo dovesse presentare una proposta convincente, e se lo stesso attaccante manifestasse la volontà di tornare in Sudamerica per rilanciarsi, lo scenario potrebbe cambiare. Il club biancoceleste non vuole privarsi di un’alternativa importante in attacco, ma nel calciomercato Lazio nulla è mai da escludere.

Con la stagione alle porte e una concorrenza interna sempre più accesa, le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino del Taty. Nel frattempo, Sarri osserva e valuta, consapevole che in attacco la competitività può solo giovare alla squadra.