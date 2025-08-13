Calciomercato Lazio, blindato quel big: per il club è incedibile! Di chi si tratta

Il calciomercato Lazio entra nel vivo e il club di Lotito si affretta a blindare un big, ecco tutti i dettagli e di chi si tratta

Dopo aver ricevuto i rifiuti per Taremi e Beltran, il Flamengo potrebbe tornare alla carica per Castellanos, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Brasile. L’ipotesi è che l’attaccante argentino potrebbe chiedere un incontro con Lotito per sollecitare la sua cessione. Tuttavia, da Formello arrivano smentite categoriche. Il mercato, infatti, sarebbe bloccato, come ammesso da Sarri, che ha scoperto troppo tardi l’ostacolo imposto dalla società. Lotito non sembra disposto a cedere i suoi pezzi pregiati facilmente: nessun giocatore partirà, e non c’è bisogno di confermare ulteriormente la sua linea dura, che è stata una costante nella gestione del club. Non sarebbe dunque il momento giusto per negoziare con la Lazio, soprattutto perché il club ha preso un impegno serio con Sarri. Come ricordato dal ds Fabiani: «Ci siamo stretti due volte la mano». Le voci su un possibile interesse per Castellanos erano circolate a metà giugno, ma sono state fermate sul nascere, anche per la difficoltà di trovare un sostituto adeguato.

In passato si era parlato anche del Flamengo per Castellanos, ma la Lazio non aveva mostrato interesse. Adesso, sembra che il procuratore dell’attaccante non abbia più preso contatti con il club. Durante l’amichevole contro il Burnley, Castellanos è entrato in campo per l’ultima mezz’ora, mostrando tranquillità e serenità. Non ha rilasciato dichiarazioni né fatto intendere di voler partire, e per questo motivo la società non sembrerebbe allarmata dalle voci che arrivano dal Brasile. La posizione ufficiale della Lazio resta chiara: Castellanos non si vende ed è considerato un elemento centrale per il futuro del club.

Fabiani, intervenuto recentemente in radio, ha confermato la fiducia in Castellanos, dicendo che Sarri potrebbe aiutarlo a crescere e a guadagnare la sicurezza necessaria. Non è facile, infatti, replicare i numeri di Immobile, ma Castellanos ha già dimostrato di poter segnare gol importanti. La concorrenza con Boulaye Dia è aperta, e i due si alterneranno in campo, sfruttando le cinque sostituzioni. Al momento, la Lazio ha tre centravanti: Castellanos, Immobile e Noslin, con quest’ultimo ancora in fase di adattamento tattico.

Per un trasferimento, la situazione potrebbe cambiare solo in caso di un’offerta di 40 milioni di euro, ma è difficile che Sarri e Lotito accettino. Al momento, spiega Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non ci sarebbero proposte concrete, e la Lazio conferma la sua linea: mantenere i giocatori più importanti in rosa, con un occhio al futuro