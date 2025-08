Calciomercato Lazio, quali mosse pretenderà Sarri? Nel frattempo è stato confermato quel calciatore - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: Cancellieri convince Sarri, ma il mercato può cambiare tutto

A poco più di venti giorni dall’inizio della nuova stagione, in casa Lazio cominciano ad emergere i primi verdetti. Dopo quattro amichevoli disputate tra il ritiro di Formello e la tournée in Turchia, il tecnico Maurizio Sarri sembra avere le idee sempre più chiare su alcune pedine chiave. Uno dei protagonisti inattesi è senza dubbio Matteo Cancellieri, che sta convincendo lo staff tecnico al punto da guadagnarsi un posto nella lista per la stagione 2025.

Il nome di Cancellieri è tornato di attualità nel contesto del Calciomercato Lazio, dove le valutazioni tecniche si intrecciano con quelle economiche. L’attaccante italiano, reduce da due anni di crescita e maturazione, è apparso più brillante e pronto rispetto a Noslin, uno dei nuovi acquisti, pagato circa 15 milioni di euro. Ed è proprio questo il nodo della questione: il direttore sportivo Angelo Fabiani sarà chiamato a prendere una decisione importante, anche in ottica uscite.

Sarri punta su Cancellieri, ma il DS frena

Maurizio Sarri è pronto a giocarsi la carta Cancellieri: lo ritiene più funzionale al suo sistema di gioco e più affidabile già da subito. Tuttavia, nel Calciomercato Lazio, le scelte non sono mai solo tecniche. Fabiani dovrà valutare anche le possibili offerte per il giovane italiano, che ha già attirato l’interesse di club come il Cagliari — che si era mosso già settimane fa — e ora anche del Pisa, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

La Lazio si trova quindi di fronte a un bivio: puntare su un giocatore cresciuto internamente e già inserito negli schemi di Sarri, oppure cercare di valorizzare l’investimento fatto su Noslin, nonostante appaia ancora in fase di ambientamento.

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo

Il caso Cancellieri rappresenta solo uno dei tanti dossier aperti nel Calciomercato Lazio, che si annuncia dinamico e ricco di colpi di scena. Con la stagione ormai alle porte, le scelte fatte in queste settimane avranno un impatto decisivo sull’equilibrio della rosa e sulle ambizioni biancocelesti.

Per ora, Sarri ha scelto. Tocca ora alla dirigenza seguirlo o scommettere su strategie differenti. Ma una cosa è certa: il Calciomercato Lazio non è ancora finito, anzi, sta solo entrando nella fase calda.