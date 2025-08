Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Cancellieri nonostante il suo potenziale? Ecco le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Noslin in uscita? Cancellieri guadagna terreno nelle gerarchie di Sarri

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto vedere nuovi movimenti in uscita, e uno dei nomi al centro delle valutazioni tecniche è quello di Tijjani Noslin. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante olandese non ha ancora convinto Maurizio Sarri e il suo inserimento nei meccanismi tattici della squadra biancoceleste sta procedendo a rilento. Un dettaglio non trascurabile, considerando che il tecnico toscano ha bisogno di profili immediatamente funzionali al suo gioco.

Al contrario, chi sembra aver colto al volo le prime occasioni estive è Matteo Cancellieri. L’attaccante italiano, rientrato dal prestito al Bologna e finito sotto osservazione in questo pre-campionato, ha mostrato segnali incoraggianti. Nelle prime amichevoli, il classe 2002 ha offerto buone prestazioni, dimostrando crescita fisica e maggiore aderenza agli schemi sarriani rispetto a Noslin.

In questo contesto, il futuro di Noslin appare sempre più incerto. La dirigenza starebbe valutando una possibile cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe alla Lazio di non perdere completamente il controllo sul cartellino del giocatore. Una cessione a titolo definitivo, invece, sembra da escludere per il momento.

Il Calciomercato Lazio è ancora aperto a diverse possibilità, ma le prossime settimane saranno cruciali per decidere il destino di entrambi i calciatori. Se Noslin non riuscirà a invertire la tendenza e a guadagnarsi spazio nel gruppo, la sua partenza potrebbe diventare concreta. Allo stesso tempo, Cancellieri sta cercando di convincere Sarri a puntare su di lui come alternativa valida per il reparto offensivo.

Va sottolineato che il mercato biancoceleste è al momento influenzato da fattori esterni, come i blocchi regolamentari e alcune limitazioni economiche, ma ciò non impedisce alla Lazio di valutare soluzioni intelligenti per sfoltire la rosa e ottimizzare gli slot disponibili.

In sintesi, il dualismo tra Cancellieri e Noslin rappresenta uno dei temi caldi del Calciomercato Lazio. Con l’italiano in crescita e l’olandese in difficoltà, la direzione sembra tracciata: le amichevoli estive saranno il banco di prova decisivo per stabilire chi resterà davvero parte del progetto tecnico di Sarri.