Calciomercato Lazio, buone notizie per Sarri. Questi due giocatori potrebbero rimanere - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, buone notizie per Sarri: ottimismo per Castellanos e Rovella

In casa Lazio, le attenzioni non sono solo rivolte al campo ma anche alle condizioni fisiche dei giocatori chiave, in vista del prossimo derby contro la Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è ottimismo attorno alla situazione di Valentin Castellanos, uscito anzitempo nell’ultima gara contro il Sassuolo a Reggio Emilia per un affaticamento all’adduttore.

Il centravanti argentino, protagonista nelle rotazioni offensive della squadra di Sarri, vuole tornare al centro del progetto, anche per rilanciarsi in ottica Albiceleste. La sfida dell’Olimpico contro la Roma è un’occasione troppo importante per mancare, e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Lo staff medico della Lazio sta monitorando quotidianamente Castellanos, ma filtra fiducia: il suo recupero completo potrebbe avvenire in tempo per il big match.

Anche sul fronte di Nicolò Rovella, come evidenziato da Il Messaggero, arrivano segnali incoraggianti. Il centrocampista, sostituito contro il Sassuolo anche per evitare un possibile secondo giallo, aveva avvertito un fastidio al pube. Nulla di grave, però: la scelta è stata precauzionale e il giocatore potrebbe tornare subito a disposizione.

Queste novità assumono un peso importante non solo per l’immediato, ma anche in chiave Calciomercato Lazio. Castellanos e Rovella, infatti, rappresentano due pedine su cui il club ha investito e intende puntare anche nel futuro. La loro crescita e continuità sono fondamentali per aumentare il valore della rosa e rafforzare le basi del progetto tecnico di Sarri.

Il Calciomercato della Lazio, infatti, non è solo una questione di entrate e uscite, ma anche di gestione strategica dei profili già presenti in rosa. Castellanos, ad esempio, potrebbe finire nel mirino di diversi club in caso di rendimento in crescita nella seconda parte della stagione, mentre Rovella – ancora giovane e con margini di miglioramento – rappresenta un investimento sul medio-lungo termine.

Intanto, l’obiettivo più vicino è il derby. Sarri spera di poter contare su entrambi per affrontare al meglio la Roma. E per la Lazio, che guarda già alle future mosse di mercato, avere a disposizione tutti i propri titolari è la miglior notizia possibile.