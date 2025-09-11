Calciomercato Lazio, biancocelesti pronti con un piano preciso per ritornare a vincere! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: biancocelesti in crescita sul campo, ma si guarda anche al futuro. Il punto sui biancocelesti

La Lazio si lascia alle spalle la deludente sconfitta contro il Como nella prima giornata di Serie A Enilive 2025/26, e rilancia con una bella vittoria contro il Verona. Una prestazione convincente, che ha restituito entusiasmo all’ambiente biancoceleste e offerto spunti interessanti per mister Maurizio Sarri, il quale sta ancora cercando il miglior assetto possibile. Ma mentre la squadra prepara la prossima sfida contro il Sassuolo, il calciomercato Lazio resta un tema caldo, con la dirigenza al lavoro per rinforzare l’organico in vista di gennaio.

Calciomercato Lazio: fari puntati su centrocampo e attacco

Il reparto su cui il calciomercato Lazio si concentra è ancora una volta il centrocampo. Dopo l’addio di Milinkovic-Savic, non completamente sostituito nella scorsa sessione estiva, la società è alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa garantire forza fisica, inserimenti e visione di gioco. Tra i nomi che circolano, ci sono alcuni profili provenienti dalla Bundesliga e dalla Ligue 1, ma per il momento non è stata avviata una trattativa concreta.

Anche in attacco, però, qualcosa potrebbe muoversi. Se Castellanos non darà le garanzie attese, Lotito e il ds Fabiani potrebbero valutare l’inserimento di una nuova punta di ruolo. Il nome di Lucca resta nei radar, ma attenzione anche a giovani emergenti che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Dove vedere Sassuolo-Lazio: info utili per i tifosi

Nel frattempo, la squadra è concentrata sul prossimo impegno: Sassuolo-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A, si giocherà sabato 14 settembre alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida importante per dare continuità ai risultati e confermare i segnali positivi visti contro il Verona.

I tifosi potranno seguire Sassuolo-Lazio in diretta TV su DAZN e Sky, previa sottoscrizione di un abbonamento. Per lo streaming, invece, ci sono le opzioni SkyGo e NOW, ideali per chi vuole seguire la partita anche da smartphone, tablet o PC.

Il cammino della Lazio è appena iniziato, ma i risultati in campo e le strategie di mercato delineano un progetto che vuole puntare in alto. Il calciomercato Lazio, quindi, non è affatto chiuso: è solo in attesa di nuove occasioni.