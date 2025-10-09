Calciomercato Lazio, biancocelesti hanno tra le mani un profilo interessante. Trattativa per gennaio! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Oyarzabal il sogno di Sarri, ma serve una cessione

Il calciomercato Lazio continua a muoversi tra sogni e ostacoli concreti. L’obiettivo della società è chiaro: aumentare l’incisività offensiva e dare a Maurizio Sarri un attaccante in grado di fare la differenza sottoporta. In cima alla lista dei desideri del tecnico toscano c’è un nome che stuzzica la fantasia di tifosi e dirigenza: Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad e capitano del club spagnolo.

Il profilo di Oyarzabal rappresenta esattamente ciò che manca alla Lazio in questo momento: qualità, visione di gioco, capacità di finalizzare ma anche di costruire l’azione. Non a caso, l’interesse nei suoi confronti è cresciuto con il passare dei mesi, soprattutto dopo che altre piste come quelle di Raspadori e Pio Esposito sono diventate complicate da percorrere o rimandate.

Tuttavia, il sogno Oyarzabal resta per ora legato a una condizione ben precisa: una cessione importante. Il calciomercato Lazio, infatti, è attualmente bloccato e ogni tipo di investimento significativo potrà avvenire solo in caso di partenza di uno dei big. Il nome in cima alla lista dei possibili partenti è Castellanos, che non ha ancora convinto a pieno e potrebbe rappresentare una pedina utile per finanziare un grande colpo in attacco.

Il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito sono consapevoli delle difficoltà dell’operazione, ma restano vigili in attesa che il mercato si muova. Il valore di Oyarzabal, il suo ingaggio e la posizione della Real Sociedad rappresentano ostacoli economici non da poco, ma l’interesse di Sarri per lo spagnolo non è più un mistero.

Il calciomercato Lazio dovrà dunque trovare un equilibrio tra le ambizioni tecniche del suo allenatore e le possibilità finanziarie della società. La permanenza o la cessione di alcuni elementi chiave – non solo Castellanos, ma anche altri nomi in rosa – potrebbe sbloccare la situazione e aprire scenari interessanti.

Intanto, a Formello si continua a lavorare sul campo, ma anche dietro le quinte: la Lazio sa che per alzare l’asticella serviranno colpi mirati e di qualità. E se le condizioni lo permetteranno, il sogno Oyarzabal potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato Lazio.