Calciomercato Lazio, Belahyane sarà il "vero acquisto". Ecco perché Sarri punta su di lui - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: cresce Belahyane, Sarri lavora su di lui. La situazione dei biancocelesti

Nel contesto di un avvio di stagione complicato per la Lazio, arriva una nota positiva dal centrocampo: Belahyane. Il giovane talento marocchino classe 2004 sta mostrando segnali di crescita importanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista migliora giorno dopo giorno sotto la guida attenta di Maurizio Sarri. Inserito gradualmente nella rosa della prima squadra, Belahyane è oggi una delle poche soluzioni su cui il tecnico può contare a gara in corso, anche se il percorso verso la titolarità è ancora lungo.

Il calciomercato Lazio, in questa sessione estiva, ha messo in evidenza l’intenzione della società di ringiovanire il reparto di mezzo, affiancando ai titolari profili futuribili. In questo quadro si inserisce perfettamente la figura di Belahyane, considerato un investimento interno per il medio-lungo termine. Il calciatore sarà nuovamente in panchina nella sfida contro il Verona, in programma domenica 31 agosto allo Stadio Olimpico.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Sarri ha già dato indicazioni precise al giovane marocchino: deve imparare a velocizzare le giocate. Il tecnico non gradisce l’eccessiva attesa e il possesso palla prolungato in mezzo al campo. L’obiettivo è trasformarlo in una mezzala più dinamica, capace di verticalizzare rapidamente e rendere fluido il gioco. In altre parole, Sarri vorrebbe un Belahyane simile ad Allan, il centrocampista che allenò ai tempi del Napoli e che trasformò in un punto di riferimento per qualità e intensità.

La Lazio ha dunque scelto di investire anche sulla crescita interna, oltre che sulle operazioni di mercato. Mentre il calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti per cercare ulteriori rinforzi, Sarri vuole lavorare con chi già ha in casa, cercando di estrarre il massimo potenziale da giovani come Belahyane. L’allenatore è convinto che, pur partendo da una base acerba, il centrocampista marocchino abbia le doti tecniche e tattiche per affermarsi.

Sgrezzarlo richiederà tempo e pazienza, ma le qualità ci sono. La Lazio, nel frattempo, guarda al futuro con fiducia, consapevole che le risorse per crescere potrebbero arrivare anche senza passare necessariamente dal mercato.