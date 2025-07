Calciomercato Lazio, Basic sorprende tutti! Ecco cosa succederà in questi giorni estivi riguardante il suo futuro - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Basic sorprende tutti, possibile permanenza inaspettata. La situazione dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio riserva sempre sorprese, e una delle più inaspettate potrebbe essere la conferma in rosa di Toma Basic. Il centrocampista croato, che sembrava destinato alla partenza in questa sessione estiva, sta invece scalando le gerarchie e guadagnandosi la fiducia del nuovo staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Basic si sta mettendo in evidenza durante la preparazione estiva con un atteggiamento impeccabile, professionalità e grande impegno. Il croato sta impressionando non solo per la condizione fisica, ma anche per la disponibilità a ricoprire più ruoli. Marco Baroni, infatti, lo ha provato non solo nel suo ruolo naturale di mezzala, ma anche come esterno sinistro di centrocampo, mostrando una certa duttilità tattica che potrebbe rivelarsi molto utile nel corso della stagione.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la situazione di Basic è emblematica delle difficoltà del club nel piazzare alcune uscite. La Lazio, infatti, sta cercando di snellire la rosa per liberare spazio salariale e finanziare eventuali nuovi innesti, ma il mercato in uscita non sta offrendo le opportunità sperate. In questo scenario, la permanenza di Basic non è più così improbabile, anzi, potrebbe rivelarsi strategica.

Due fattori potrebbero rafforzare ulteriormente l’idea di trattenerlo: il primo è il rallentamento del mercato, che sta limitando le possibilità di cessione; il secondo è la Coppa d’Africa, che priverà la Lazio di alcuni giocatori chiave nel cuore della stagione, costringendo Baroni a fare affidamento su elementi già inseriti nel gruppo.

Il calciomercato Lazio vive quindi una fase interlocutoria, in cui decisioni definitive sono rinviate anche in base al rendimento dei giocatori nel ritiro e nelle amichevoli estive. La rinascita di Basic è un segnale importante, non solo per lui ma per tutto il gruppo, e dimostra come la competizione interna possa portare benefici inattesi.

Se inizialmente sembrava destinato a essere uno degli esuberi, oggi Basic è uno dei nomi che potrebbero rimanere nella rosa biancoceleste per la stagione 2024/25. E chissà che, alla fine, non si riveli una risorsa preziosa proprio nel momento in cui il mercato sembra frenare.