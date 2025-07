Calciomercato Lazio, Sarri preoccupato! Potrebbe partire a tutti i costi quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Basic rilancia le sue quotazioni, possibile permanenza a sorpresa

Il calciomercato Lazio è in continuo fermento, ma non sempre le soluzioni arrivano da operazioni esterne. A volte, le risposte migliori si trovano già in casa. È il caso di Toma Basic, che sta sorprendendo tutti durante il ritiro estivo della squadra biancoceleste. Il centrocampista croato, dato inizialmente tra i possibili partenti, si sta guadagnando considerazione e minuti sul campo grazie a un atteggiamento esemplare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Basic ha colpito positivamente lo staff tecnico guidato da Marco Baroni per l’intensità degli allenamenti, la disponibilità al sacrificio e la versatilità tattica. Non solo mezzala, il croato è stato anche provato da esterno sinistro, ruolo non propriamente suo ma che ha interpretato con buona personalità. Un segnale forte che potrebbe cambiare il suo destino all’interno del progetto biancoceleste.

All’interno del quadro generale del calciomercato Lazio, il futuro di Basic è diventato un tema interessante. In un primo momento la sua cessione sembrava funzionale alla strategia del club, intenzionato ad alleggerire la rosa per fare spazio a nuovi arrivi. Tuttavia, tra difficoltà nel trovare acquirenti e la necessità di avere una rosa profonda e flessibile, le quotazioni del croato sono in netta risalita.

Due elementi giocano a suo favore. Il primo è il rallentamento delle trattative in uscita, che sta condizionando molte operazioni del calciomercato Lazio. Il secondo riguarda la Coppa d’Africa: tra gennaio e febbraio, la Lazio perderà temporaneamente alcuni titolari africani, motivo per cui la società starebbe valutando con attenzione la possibilità di trattenere profili affidabili e già integrati nel gruppo.

Basic, che nelle ultime stagioni ha avuto un rendimento altalenante, ora ha l’occasione per rilanciarsi e diventare una pedina utile nella nuova Lazio di Baroni. La sua crescita in questo precampionato non è passata inosservata, e la possibilità di una sua conferma prende corpo con il passare dei giorni.

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte entrate e uscite, il nome di Toma Basic resta quindi in bilico, ma in positivo. Un esempio di come il calciomercato Lazio non si giochi solo con firme e annunci, ma anche con lavoro, dedizione e la voglia di ribaltare le previsioni.