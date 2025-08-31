Calciomercato Lazio, Basic andrà via dalla squadra biancoceleste? Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri alle prese con gli ultimi tagli per la lista definitiva

Il Calciomercato della Lazio si avvia alla conclusione e, con la chiusura della sessione estiva ormai imminente, l’attenzione si sposta sulle scelte tecniche di Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’allenatore biancoceleste è alle prese con gli ultimi dubbi per definire la lista ufficiale da consegnare entro sabato 30 agosto. Dopo l’ultima gara contro il Como, dalla quale erano rimasti esclusi Gigot e Isaksen, Sarri ha avuto ulteriori indicazioni utili per valutare le esclusioni definitive.

Il Calciomercato Lazio ha portato volti nuovi e ha cambiato le dinamiche interne della rosa. In particolare, l’arrivo di alcuni rinforzi ha reso necessario rivedere le gerarchie e fare scelte dolorose in vista della lista dei 25. Attualmente, sembra confermata l’esclusione del difensore francese Samuel Gigot, che non rientra nei piani tecnici del mister e potrebbe essere ceduto nelle ultime ore di mercato, o semplicemente rimanere ai margini.

Un altro nome destinato a restare fuori dalla lista è quello di Toma Basic, centrocampista croato che non è riuscito a convincere Sarri durante la preparazione estiva. Anche per lui il Calciomercato della Lazio potrebbe riservare un addio, con alcune piste ancora aperte sia in Italia che all’estero.

Situazione più incerta invece per Patric: lo spagnolo è in bilico, ma potrebbe essere salvato grazie alla sua duttilità tattica e all’eventuale impiego di Marusic come centrale in caso di emergenza. Sarri dovrà riflettere con attenzione per non trovarsi scoperto in difesa nel corso della stagione.

Con la chiusura del Calciomercato Lazio ormai alle porte, ogni scelta assume un peso decisivo. Dopo la consegna della lista definitiva, non sarà più possibile apportare modifiche se non nella sessione invernale. Per questo motivo, Sarri vuole valutare ogni dettaglio, anche alla luce dell’equilibrio tra giovani, giocatori cresciuti nel vivaio e calciatori stranieri, come richiesto dal regolamento UEFA.

Il Calciomercato della Lazio si conferma dunque un momento cruciale, non solo per i colpi in entrata e uscita, ma anche per definire l’identità tecnica e tattica della squadra che affronterà la nuova stagione. Ora la palla passa a Sarri, chiamato a fare scelte coraggiose per il futuro del club.