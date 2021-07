Calciomercato Lazio, Audero in rampa di lancio: cinque club su di lui

Calciomercato Lazio, Audero resta tra i papabili per la cessione: cinque pretendenti in Serie A. La situazione

Il calciomercato della Sampdoria inizierà proprio dalle cessioni. Prima incassare, realizzare all’incirca 27/28 milioni di euro di plusvalenze, poi pensare agli acquisti. Sulla lita dei calciatori che potrebbero lasciare il club doriano c’è Emil Audero.

A quanto riporta La Repubblica, tramontata l’ipotesi PSG restano comunque calde le piste che porterebbero il portiere della Sampdoria verso la Juventus, Inter, Roma, Lazio e Fiorentina: sono queste cinque le squadre interessate in Serie A. Per sostituirlo la Sampdoria avrebbe in casa Wladimiro Falcone, reduce da un’ottima stagione in Serie B.