Calciomercato Lazio, una situazione difficile (e nel mezzo ci sono anche gli infortuni). Le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: assenze pesanti in vista dell’amichevole col Fenerbahce

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si prepara a scendere in campo per un’amichevole di prestigio contro il Fenerbahce di José Mourinho. La partita, in programma domani 30 luglio alle ore 19:30, rappresenta un importante test in vista dell’inizio del campionato, ma non mancano le preoccupazioni legate all’infermeria.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta a Istanbul, oltre a fornire aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori attualmente indisponibili. Le assenze di Gigot, Patric e Isaksen pesano sull’equilibrio della rosa, già al centro delle valutazioni dirigenziali in ottica mercato.

Nel dettaglio, il comunicato precisa che Patric ha riportato una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro, confermata dagli esami strumentali svolti presso la clinica Villa Mafalda. Il difensore ha già avviato il percorso riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi controlli nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

Samuel Gigot, invece, sta affrontando una lombosciatalgia in fase infiammatoria, che lo costringe al riposo forzato. Infine, migliorano le condizioni di Gustav Isaksen, alle prese con una patologia virale: il club riferisce che la sintomatologia è in regressione, ma il calciatore non è ancora pronto per il rientro.

Questi infortuni, uniti a una rosa ancora incompleta, rendono evidente la necessità di intervenire sul Calciomercato Lazio con decisione e tempestività. L’allenatore biancoceleste si trova costretto a lavorare con soluzioni provvisorie in reparti chiave, mentre la società è al lavoro per rinforzare l’organico, soprattutto in difesa e a centrocampo.

Il test contro il Fenerbahce offrirà ulteriori indicazioni su quali siano le reali urgenze della squadra. Intanto, i tifosi continuano a chiedere colpi concreti dal Calciomercato Lazio, consapevoli che l’attuale situazione non consente errori o ritardi.

Con il campionato alle porte, ogni mossa – sia sul campo che sul mercato – sarà determinante per costruire una Lazio competitiva. E i prossimi giorni si preannunciano decisivi.