Calciomercato Lazio, dall’Argentina: «Castellanos disponibile ad andarsene»

Calciomercato Lazio: clamorosa voce dall’Argentina su Castellanos. Torna in bilico il futuro biancoceleste del Taty? Ultime

Spuntano aggiornamenti significativi sul futuro di Taty Castellanos alla Lazio. In una lunga intervista rilasciata al portale chiamarsibomber.com, il noto esperto di mercato argentino Cesar Luis Merlo ha fatto chiarezza sulla sua personale visione e sulla linea adottata dal club biancoceleste per un suo possibile addio durante l’estate. Ecco cosa ha detto.

Le sue parole: «Castellanos – Lazio? Mi sembra una situazione molto complessa, perché il valore che ha fissato la Lazio per lui è di 35 milioni di euro. Taty è disponibile per un eventuale trasferimento, però le offerte che sono arrivate per lui, non si avvicinavano minimamente a questa cifra. E i biancocelesti mi sembrano irremovibili al riguardo. Va detto che il giocatore non vuole lasciare il club a tutti i costi, però qualora si presentasse una buona possibilità, la coglierebbe. Questo te lo posso confermare».

Merlo prosegue: «I club che hanno manifestato il maggior interesse per lui provengono tutti dalla Premier, ma le loro offerte si aggiravano tutte intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra piuttosto lontana dai 35 milioni richiesti da Lotito. Perciò, per far sì che cambi qualcosa, serve una squadra che quantomeno si avvicini al muro dei 30 milioni e magari poi, trattando, si può arrivare a un accordo».

In conclusione: «La Lazio non lo vuole vendere. Il club ha semplicemente detto al giocatore che, se vuole andare via, il suo prezzo è di 35 milioni di euro. Se trova qualcuno disposto a pagare quella cifra, è libero di decidere cosa fare. Per ora così non è stato e quindi non si muove. Sottolineo che il dialogo tra le parti è avvenuto in un clima disteso, non c’è la volontà di forzare la mano da parte di nessuno».