Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sul futuro di Vecino in biancoceleste: le ultime sull’uruguagio

Calciomercato Lazio, tutte le novità sulla situazione di Matias Vecino! Le ultime sul centrocampista ex nerazzurro

Uno dei grandi dubbi che aleggia negli ambienti biancocelesti è quello legato al futuro di Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è ancora in dubbio su quale sarà il proprio destino e ora, con il ritorno di Sarri sulla panchina dei capitolini potrebbe ribaltare le carte in gioco.

Stando infatti alle parole de Il Messaggero l’ex giocatore dell’Inter potrebbe essere una delle carte da utilizzare sul campo che invece nel calciomercato Lazio. Il tecnico potrebbe infatti rivalutarlo e schierarlo in campo nella sua squadra nonostante l’interesse di squadre come Como, Betis e Benfica che sono in attesa della decisione del Club.