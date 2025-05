Calciomercato Lazio, l'agente di Zaccagni chiarisce tutte le voci:«Piace ormai da tempo al Napoli, a sua volontà è...»

Calciomercato Lazio: l’agente di Mattia Zaccagni chiarisce quale sarà il futuro del suo assistito. Le ultime

Al netto delle numerosi voci di mercato riguardanti Mattia Zaccagni, l’agente Mario Giuffredi ha parlato del futuro dell’attuale capitano della Lazio. Stando alle sue dichiarazioni, sull’ex Verona ci sarebbe ormai da tempo un forte interesse da parte del Napoli. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss:

ZACCAGNI- «In passato è sempre stato apprezzato dal Napoli, non so se piaccia a Conte perché con lui non ne ho mai parlato. Zaccagni è fresco di rinnovo, è prematuro parlare di mercato per lui. La sua volontà è quella di restare alla Lazio e va rispettata».