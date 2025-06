Calciomercato al via, ecco le date ufficiali per la nuova sessione

Calciomercato: manca sempre meno all’inizio della prossima finestra

Le trattative già in corso sono moltissime, ma le ufficialità non arriveranno fin quando la finestra di calciomercato non aprirà definitivamente. Quest’anno, per via del Mondiale per Club, ci sarà una sessione straordinaria, che partirà già da oggi.

Infatti, oltre alla prima sessione, dall’1 al 10 giugno, ci sarà la solita, che inizierà l’1 di luglio, per poi chiudere il 31 di agosto.