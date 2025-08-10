News
Burnley-Lazio: 0-1 in crescendo, ancora Cancellieri dopo l’errore di Zaccagni. Sintesi e tabellino
La Lazio di Maurizio Sarri conclude la sua quinta amichevole pre-campionato con una vittoria di misura in casa del Burnley. Al Turf Moor, davanti a una cornice di pubblico notevole, i biancocelesti si impongono per 1-0 grazie a una rete di Matteo Cancellieri, dimostrando cinismo e capacità di soffrire.
Il primo tempo è stato di chiara marca inglese. I padroni di casa hanno messo in seria difficoltà la Lazio, controllando il gioco e sfiorando il vantaggio in più occasioni. La fortuna e un attento Ivan Provedel hanno tenuto a galla i biancocelesti, con il Burnley che ha colpito ben due traverse, senza però riuscire a trovare la via del gol. La squadra di Sarri, dal canto suo, non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa, soffrendo il ritmo e l’intensità degli avversari.
La musica cambia completamente nella ripresa. La Lazio rientra in campo con un piglio diverso, alza il baricentro e inizia a creare occasioni. La più grande capita sui piedi di Zaccagni, che però si fa parare un calcio di rigore, sprecando l’opportunità di sbloccare il match. A salire in cattedra è allora Cancellieri, schierato come esterno destro. L’attaccante prima colpisce una traversa di testa al 62′, poi, poco dopo, finalizza un contropiede perfetto, orchestrato da Dele-Bashiru e Pedro, regalando alla Lazio una vittoria preziosa per il morale.
Burnley Lazio 0-1: il tabellino
Marcatore. 75` Cancellieri
BURNLEY: Hladky (46` Weiss); Walker (69` Edwads), Hartman (69` Pires), Esteve, Foster (69` Tchaouna), Anthony (69` Koleosho), Ekdal, Sonne (69` Larsen), Cullen, Hannibal, Laurent.
A disp.: Morrall, Barnes.
All.: Scott Parker
LAZIO: Provedel (59` Mandas), Rovella (59` Cataldi), Dele-Bashiru (77` Basic), Guendouzi, Zaccagni (59` Pedro), Romagnoli (46` Provstgaard), Tavares (46` Pellegrini), Dia (59` Castellanos), Cancellieri (77` Noslin), Lazzari (46` Gila), Marusic (59` Hysaj).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Ruggeri.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Craig Pawson
Assistenti: Scott Ledger – Blake Antrobus
IV ufficiale: Steve Copeland
NOTE.
Ammoniti: 15` Lazzari (L), 15` Hartman (B), 73` Castellanos (L), 75` Cancellieri (L)
Recupero: 3` st.
Al 52` Zaccagni (L) fallisce un calcio di rigore
Pre-season 2025/26
Sabato 9 agosto 2025, ore 16:00
Turf Morr, Burnley (ENG)