Buffon: «Ritorno di Conte alla Juve? Non ne sono così convinto...»

L’ex portiere della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche del possibile ritorno di Conte in bianconero

Gigi Buffon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. Antonio è uno che ha quell’intelligenza e quell’intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo. Lui è un grandissimo allenatore e il profilo perfetto per le situazioni che stanno vivendo certe squadre lo dice la sua storia, penso.