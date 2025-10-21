Braglia duro: «Vedo un Sarri cambiato, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa. Poteva avere una cosa diversa. Le negatività le imputo a questo»

Braglia duro ai microfoni di TMW Radio: «Vedo un Sarri cambiato, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa.Le negatività le imputo a questo»

Le dichiarazioni di Simone Braglia sul percorso della Lazio e il lavoro di Sarri

In collegamento con TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha commentato il cammino della Lazio in Serie A, soffermandosi in particolare sul pareggio per 0-0 contro l’Atalanta di Juric e sul lavoro di Maurizio Sarri in panchina. Braglia ha analizzato la situazione della squadra biancoceleste e ha espresso alcune riflessioni sullo stile di gioco e sulle scelte dell’allenatore, anche in vista del prossimo impegno contro la Juventus.

SULLA SITUAZIONE DI SARRI E DELLA LAZIO – «Vedo un Sarri cambiato, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa. Ha cambiato poco, come la Roma, poteva avere un’identità maggiore però. Le negatività sopravvenute le imputo anche alla cocciutaggine di Sarri»

Le parole di Braglia mettono in evidenza la sua visione critica nei confronti del lavoro svolto da Sarri fino ad ora, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del gioco della squadra. Nonostante la solidità difensiva, la Lazio non è riuscita a sviluppare un’identità chiara come avrebbe voluto l’allenatore. La partita contro la Juventus, con la sua importanza cruciale, sarà un test importante per la squadra e per l’allenatore, che dovrà affrontare le critiche e cercare di migliorare il rendimento del gruppo.

