Bonanni: «La Lazio è andata a Milano con la consapevolezza di essere squadra...»

Ai microfoni di TMW alla luce della vittoria della Lazio contro il Milan, che vale tantissimo in ottica Champions per i biancocelesti, ha parlato Bonanni. L’ex calciatore delle aquile si è espresso cosi elogiando la prestazione dei capitolini, esclamando quanto segue

PAROLE – Ho visto una Lazio più arrembante, bene non uscire con un pari. Si è andati lì con la consapevolezza di essere più squadra. Sono tre punti importanti, meritati, contro un Milan che continua a deludere. Abbiamo parlato dei giocatori, invece non abbiamo parlato del tecnico. Ora vedo tanta confusione, prima almeno c’era un gioco. Forse non è pronto per allenare in Italia Conceicao, e di allenare una squadra importante come il Milan, che deve salvare la stagion