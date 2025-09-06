Biglietti Sassuolo Lazio, tutte le informazioni per il settore ospiti - Lazio News 24

Biglietti in vendita per Sassuolo-Lazio: tutte le info per i tifosi biancocelesti

Il Sassuolo Calcio ha comunicato ufficialmente che, a partire dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre, saranno disponibili i biglietti per il match Sassuolo-Lazio, valido per la Serie A Enilive. La partita si giocherà domenica 14 settembre alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

I tifosi della Lazio che desiderano assistere alla gara in trasferta potranno acquistare i tagliandi tramite il circuito Vivaticket, sia online che presso i punti vendita autorizzati. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.

Dettagli per i tifosi biancocelesti

Di seguito tutte le informazioni utili fornite dal Sassuolo riguardo alla vendita dei biglietti:

Settore dedicato ai tifosi ospiti: Tribuna Nord Ospiti con una capienza di 4.000 posti .

Tribuna Nord Ospiti con una . Prezzo del biglietto: 35 euro più commissioni di prevendita .

35 euro . Canali di vendita: piattaforma online Vivaticket e punti vendita fisici autorizzati .

piattaforma online e . Chiusura vendite: sabato 13 settembre, ore 19:00.

sabato 13 settembre, ore 19:00. Cambio nominativo: non consentito.

È importante ricordare che, secondo la normativa vigente, i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita il giorno della partita. Pertanto, i tifosi laziali sono invitati ad acquistare il proprio tagliando con anticipo per evitare disagi.

Accesso allo stadio

Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario presentarsi ai tornelli con:

Biglietto nominale (non cedibile ad altri);

(non cedibile ad altri); Documento di riconoscimento in corso di validità.

Non sarà necessaria la tessera del tifoso per acquistare i biglietti o entrare nel settore ospiti.

La sfida tra Sassuolo e Lazio si preannuncia particolarmente interessante, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti in questo avvio di campionato. I tifosi biancocelesti potranno contare su un’ampia disponibilità di posti nel settore loro riservato, ma dovranno rispettare le tempistiche e le limitazioni previste per la vendita.

Per ogni ulteriore aggiornamento, è possibile consultare i siti ufficiali di Sassuolo Calcio e S.S. Lazio, nonché il portale Vivaticket.