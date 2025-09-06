 Biglietti Sassuolo Lazio, tutte le informazioni per il settore ospiti - Lazio News 24
Connect with us

News

Biglietti Sassuolo Lazio, tutte le informazioni per il settore ospiti

News

Calciomercato Lazio, la strada per acquistare quel giocatore si sta facendo interessante. Le ultime

News

Infortuni Lazio, qual è la situazione intorno a Formello. Previsto qualche recupero? Le ultime

News

Castrovilli sulla Lazio: «Anni difficili dove ho pensato anche di ritirarmi. Ora invece...»

News

Zaccagni, ormai uomo simbolo della Lazio. Futuro? Ecco cosa ha detto su di lui Giuffredi

News

Biglietti Sassuolo Lazio, tutte le informazioni per il settore ospiti

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Biglietti in vendita per Sassuolo-Lazio: tutte le info per i tifosi biancocelesti

Il Sassuolo Calcio ha comunicato ufficialmente che, a partire dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre, saranno disponibili i biglietti per il match Sassuolo-Lazio, valido per la Serie A Enilive. La partita si giocherà domenica 14 settembre alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

I tifosi della Lazio che desiderano assistere alla gara in trasferta potranno acquistare i tagliandi tramite il circuito Vivaticket, sia online che presso i punti vendita autorizzati. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.

Dettagli per i tifosi biancocelesti

Di seguito tutte le informazioni utili fornite dal Sassuolo riguardo alla vendita dei biglietti:

  • Settore dedicato ai tifosi ospiti: Tribuna Nord Ospiti con una capienza di 4.000 posti.
  • Prezzo del biglietto: 35 euro più commissioni di prevendita.
  • Canali di vendita: piattaforma online Vivaticket e punti vendita fisici autorizzati.
  • Chiusura vendite: sabato 13 settembre, ore 19:00.
  • Cambio nominativo: non consentito.

È importante ricordare che, secondo la normativa vigente, i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita il giorno della partita. Pertanto, i tifosi laziali sono invitati ad acquistare il proprio tagliando con anticipo per evitare disagi.

Accesso allo stadio

Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario presentarsi ai tornelli con:

  • Biglietto nominale (non cedibile ad altri);
  • Documento di riconoscimento in corso di validità.

Non sarà necessaria la tessera del tifoso per acquistare i biglietti o entrare nel settore ospiti.

La sfida tra Sassuolo e Lazio si preannuncia particolarmente interessante, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti in questo avvio di campionato. I tifosi biancocelesti potranno contare su un’ampia disponibilità di posti nel settore loro riservato, ma dovranno rispettare le tempistiche e le limitazioni previste per la vendita.

Per ogni ulteriore aggiornamento, è possibile consultare i siti ufficiali di Sassuolo Calcio e S.S. Lazio, nonché il portale Vivaticket.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.