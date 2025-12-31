Biglietti Lazio, il dato sui ticket del match. Ecco cosa risulta in vista della gara contro la Fiorentina - Lazio News 24

News
Non c’è solo l’attesa per le grandi sfide di cartello: la Lazio guarda già avanti e prepara l’appuntamento contro la Fiorentina allo stadio Olimpico, valido per l’ultima giornata del girone di andata. La gara è in programma per mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 e, come spesso accade, l’attenzione si concentra anche sul dato relativo ai Biglietti Lazio, indicatore importante del clima che circonda la squadra biancoceleste.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a una settimana esatta dal match contro i viola, la vendita dei Biglietti Lazio procede con gradualità. Al momento sono stati acquistati circa duemila tagliandi, un numero ancora contenuto ma assolutamente in linea con la tempistica e con la collocazione della partita nel calendario. Si tratta infatti di un turno infrasettimanale serale, fattore che spesso influisce sulle presenze allo stadio, soprattutto nei primi giorni di prevendita.
Il dato, però, è destinato a crescere sensibilmente. Prima della Fiorentina, l’Olimpico sarà protagonista di un’altra grande notte, quella contro il Napoli, che dovrebbe richiamare un pubblico molto più numeroso. Proprio quell’atmosfera potrebbe fungere da traino anche per la successiva sfida interna, spingendo molti tifosi a muoversi negli ultimi giorni utili per l’acquisto dei Biglietti Lazio.
La società confida in una risposta positiva da parte del pubblico, consapevole dell’importanza del match. Chiudere il girone d’andata con una vittoria davanti ai propri tifosi rappresenterebbe un segnale forte, sia in chiave classifica sia sul piano del morale. Per questo motivo, la Lazio spera di vedere l’Olimpico progressivamente più pieno man mano che si avvicina la data dell’incontro.
In conclusione, il numero attuale dei Biglietti Lazio venduti non preoccupa l’ambiente. C’è tempo e margine per un’impennata nelle prossime settimane, con l’obiettivo di creare una cornice degna per una sfida importante contro la Fiorentina e salutare al meglio la fine del girone d’andata.
