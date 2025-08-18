Biglietti Lazio, tutte le informazioni per quanto riguarda il derby con la Roma - Lazio News 24

News
Biglietti Lazio, tutte le informazioni per quanto riguarda il derby con la Roma
Biglietti Lazio: tutte le info per il derby contro la Roma. La situazione attuale
La S.S. Lazio ha annunciato che nelle prossime settimane verranno messi in vendita i biglietti Lazio per una delle partite più attese della stagione: il derby contro la Roma, valido per il campionato di Serie A Enilive. La data e l’orario del match sono ancora da confermare, ma la macchina organizzativa è già in moto. Di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi.
Prelazione per gli abbonati Aquilotto (esclusi Distinti Sud Est e Curva Maestrelli)
Come già comunicato in fase di campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto under 14 (ad eccezione dei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli) potranno confermare il proprio posto acquistando un biglietto al prezzo di 10 €.
Periodo di acquisto:
– Dalle ore 16:00 di lunedì 1° settembre fino alle ore 24:00 di giovedì 4 settembre
Canali di vendita:
– Online sul circuito Vivaticket
– Punti vendita Vivaticket
Sarà necessario inserire o presentare il codice della card S.S. Lazio (Millenovecento o Eagle).
Promozione per abbonati Distinti Sud Est e Curva Maestrelli (compresi Aquilotti)
Questi abbonati, pur non avendo diritto al derby, potranno acquistare un biglietto nei settori di Tribuna Tevere e Monte Mario alle tariffe agevolate.
Periodo valido:
– Dalle ore 16:00 di lunedì 1° settembre fino alle ore 24:00 di giovedì 4 settembre
Canali di vendita:
– Online e nei punti vendita Vivaticket
Anche in questo caso, servirà il codice della propria tessera.
Vendita libera
Dal 5 settembre alle ore 16:00 fino all’inizio della gara, partirà la vendita libera dei biglietti Lazio per il derby. Sarà possibile acquistare tagliandi per:
– Tribuna Monte Mario (Top e Laterale Nord), Onore Centrale e Laterale
– Tribuna Tevere (Top, Gold, Parterre)
Per la Tevere, l’acquisto sarà inizialmente riservato ai possessori di Fidelity Card Millenovecento o Eagle (massimo 4 tagliandi).
Accessi allo stadio
– Via dei Gladiatori: Media, Sponsor, Autorità
– Via Nigra – Stadio dei Marmi: Disabili in carrozzella
– Piazza Piero Dodi: Curva Nord, Distinti Nord Est/Ovest, Tribuna Tevere
Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Tribuna Tevere sarà da Viale Paolo Boselli.
Nota importante: All’acquisto in punto vendita, è obbligatorio presentare un documento d’identità valido. Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti.