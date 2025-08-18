 Biglietti Lazio, tutte le informazioni per quanto riguarda il derby con la Roma - Lazio News 24
Connect with us

News

Biglietti Lazio, tutte le informazioni per quanto riguarda il derby con la Roma

News

Biglietti Lazio Verona, ecco tutte le informazioni sui ticket del match

News

Cancellieri conquista tutti! La Lazio ora dipenderà dai suoi grandi goal

News

Calciomercato Lazio, Gigot si avvicina sempre più all'addio. La situazione

News

Noslin e quello che sarà il suo futuro alla Lazio. Il ragazzo intanto si sta facendo notare

News

Biglietti Lazio, tutte le informazioni per quanto riguarda il derby con la Roma

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Biglietti Lazio: tutte le info per il derby contro la Roma. La situazione attuale

La S.S. Lazio ha annunciato che nelle prossime settimane verranno messi in vendita i biglietti Lazio per una delle partite più attese della stagione: il derby contro la Roma, valido per il campionato di Serie A Enilive. La data e l’orario del match sono ancora da confermare, ma la macchina organizzativa è già in moto. Di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi.

Prelazione per gli abbonati Aquilotto (esclusi Distinti Sud Est e Curva Maestrelli)
Come già comunicato in fase di campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto under 14 (ad eccezione dei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli) potranno confermare il proprio posto acquistando un biglietto al prezzo di 10 €.
Periodo di acquisto:
– Dalle ore 16:00 di lunedì 1° settembre fino alle ore 24:00 di giovedì 4 settembre
Canali di vendita:
– Online sul circuito Vivaticket
– Punti vendita Vivaticket
Sarà necessario inserire o presentare il codice della card S.S. Lazio (Millenovecento o Eagle).

Promozione per abbonati Distinti Sud Est e Curva Maestrelli (compresi Aquilotti)
Questi abbonati, pur non avendo diritto al derby, potranno acquistare un biglietto nei settori di Tribuna Tevere e Monte Mario alle tariffe agevolate.
Periodo valido:
– Dalle ore 16:00 di lunedì 1° settembre fino alle ore 24:00 di giovedì 4 settembre
Canali di vendita:
– Online e nei punti vendita Vivaticket
Anche in questo caso, servirà il codice della propria tessera.

Vendita libera
Dal 5 settembre alle ore 16:00 fino all’inizio della gara, partirà la vendita libera dei biglietti Lazio per il derby. Sarà possibile acquistare tagliandi per:
– Tribuna Monte Mario (Top e Laterale Nord), Onore Centrale e Laterale
– Tribuna Tevere (Top, Gold, Parterre)
Per la Tevere, l’acquisto sarà inizialmente riservato ai possessori di Fidelity Card Millenovecento o Eagle (massimo 4 tagliandi).

Accessi allo stadio
– Via dei Gladiatori: Media, Sponsor, Autorità
– Via Nigra – Stadio dei Marmi: Disabili in carrozzella
– Piazza Piero Dodi: Curva Nord, Distinti Nord Est/Ovest, Tribuna Tevere
Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Tribuna Tevere sarà da Viale Paolo Boselli.

Nota importante: All’acquisto in punto vendita, è obbligatorio presentare un documento d’identità valido. Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.