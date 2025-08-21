 Biglietti Lazio, le informazioni sui ticket in vista della gara contro il Como - Lazio News 24
Biglietti Lazio, le informazioni sui ticket in vista della gara contro il Como

1 ora ago

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Biglietti Lazio: tutte le info per Como-Lazio, prima giornata di Serie A 2025/26

La S.S. Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale con tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti Lazio per la sfida in trasferta contro il Como, valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026. Il match è in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30 presso lo stadio “G. Sinigaglia” di Como.

Biglietti Lazio per Como-Lazio: le modalità di acquisto

I biglietti Lazio per il settore ospiti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 18 agosto, esclusivamente online. La vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 agosto.

Ecco i dettagli principali:

  • Settore Curva Ospiti: 980 posti disponibili
  • Prezzo del biglietto: €35 + commissioni
  • Canale di vendita: esclusivamente online
  • Requisito: vendita riservata ai soli possessori della Tessera del Tifoso Millenovecento

Limitazioni alla vendita dei biglietti Lazio

Come specificato nel comunicato aggiornato al 21 agosto, su indicazioni del GOS della Questura di Como:

“È confermato il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Lazio nei settori dello stadio diversi dal settore Ospiti.”

Inoltre, il cambio nominativo dei biglietti Lazio sarà consentito fino a sabato 23 agosto. Il giorno della partita non sarà possibile effettuare alcun cambio.

