Belahyane sempre più uomo di Sarri! Le aspettative tra presente e futuro in casa Lazio - Lazio News 24

Lazio, Belahyane convince Sarri: possibile titolarità contro il Sassuolo

In casa Lazio si respira aria di cambiamento. Come riportato da Il Tempo, uno dei giovani più interessanti dell’organico biancoceleste, Belahyane, sta rapidamente scalando le gerarchie tecniche di Maurizio Sarri. Il centrocampista classe 2004 ha colpito positivamente lo staff con il suo atteggiamento, la duttilità tattica e una capacità di inserirsi nei meccanismi della squadra con sorprendente naturalezza.

Nelle ultime sedute a Formello, Sarri lo ha testato con continuità nel ruolo di mezzala, posizione nella quale Belahyane sembra trovarsi a proprio agio. Il suo ingresso in campo contro il Verona, seppur a gara in corso, ha dato dinamismo e qualità al centrocampo della Lazio, lasciando intendere che il tecnico toscano stia seriamente pensando di dargli più spazio.

In vista della prossima sfida contro il Sassuolo, Belahyane potrebbe trovare ancora minuti importanti. Al momento, appare probabile un suo utilizzo a partita in corso, ma non è da escludere l’ipotesi di una prima da titolare in Serie A. Con la Lazio impegnata in un ciclo fitto di impegni e con alcune rotazioni previste, il giovane centrocampista potrebbe essere la sorpresa dell’undici iniziale.

La forza della Lazio in questa stagione sarà anche nella capacità di attingere in profondità alla rosa, valorizzando talenti emergenti come Belahyane. Sarri lo sa bene e, pur essendo sempre molto attento all’equilibrio tattico, non è nuovo a scelte coraggiose quando vede in un giovane le giuste qualità mentali e tecniche.

Il ragazzo piace perché abbina corsa e intelligenza, due doti fondamentali per il gioco di posizione della Lazio. Inoltre, la sua crescita è frutto del lavoro quotidiano a Formello, dove il gruppo sta cercando di creare una nuova identità, più giovane e dinamica.

Con ancora qualche giorno di allenamento prima del match, le scelte definitive devono ancora essere fatte. Ma una cosa è chiara: Belahyane è entrato nel radar della Lazio, e il suo futuro in prima squadra potrebbe iniziare già domenica. Che sia dal primo minuto o a partita in corso, sarà uno dei nomi da tenere d’occhio.