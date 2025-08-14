Belahyane cambia ruolo? Sarri ha studiato i suoi numeri e ora vuole… Retroscena sul possibile collocamento tattico del centrocampista

Nonostante una distorsione alla caviglia lo abbia temporaneamente fermato, Reda Belahyane non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il giovane centrocampista marocchino, arrivato alla Lazio lo scorso gennaio dall’Hellas Verona, sta lavorando intensamente per recuperare la forma e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il classe 2004 è diventato una delle scommesse più intriganti del tecnico toscano, che sta cercando di modellarlo e adattarlo a un ruolo inedito per valorizzarne le qualità uniche.

Con la cabina di regia saldamente presidiata da Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, Sarri ha deciso di sperimentare Belahyane nella posizione di mezz’ala sinistra. Una scelta nata non solo dall’abbondanza nel ruolo di play, ma anche dalla necessità di trovare soluzioni interne creative, complici i limiti imposti dal mercato. La situazione in quella zona del campo è infatti delicata: Fisayo Dele-Bashiru, attualmente il più impiegato, offre importanti garanzie fisiche ma deve ancora maturare sotto il profilo tecnico; d’altra parte, Matías Vecino conosce a memoria i meccanismi del gioco sarriano, ma la sua affidabilità è spesso minata da continui problemi fisici che ne limitano l’impiego sul lungo periodo.

L’idea di Sarri è quindi quella di puntare sulla qualità palla al piede di Belahyane per alzare il livello tecnico complessivo della mediana. Sebbene il cambio di posizione non sia una soluzione diretta ai problemi offensivi, la sua capacità di gestire il possesso potrebbe portare enormi benefici alla fluidità della manovra. I numeri, del resto, supportano questa visione. Come riportato da La Repubblica, tra le esperienze con Verona e Lazio, il giovane marocchino vanta una straordinaria media del 90,4% di passaggi completati, un dato che testimonia la sua pulizia tecnica e affidabilità.

Ma è un’altra statistica a stupire e a spiegare il perché dell’intuizione di Sarri: Belahyane eccelle nel resistere alla pressione avversaria. Con una media di 1,75 avversari dribblati a partita, si colloca nel 99° percentile tra i centrocampisti dei principali campionati europei. Questa rara abilità di proteggere palla e superare l’uomo gli consente di rompere le linee di pressing e avanzare palla al piede, offrendo una dinamicità che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della Lazio.