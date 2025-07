Belahyane, il futuro si decide in un mese: Sarri lo vuole in quel ruolo, dettagli

Belahyane, il futuro si decide in un mese: Sarri lo vuole in quel ruolo, tutti gli aggiornamento sul giocatore biancoceleste

Il centrocampista franco-algerino Reda Belahyane, classe 2004, si prepara a vivere settimane decisive per il suo futuro alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Maurizio Sarri intende valutarlo attentamente durante la preparazione estiva per capire se potrà diventare un elemento funzionale al progetto tattico.

Dopo una stagione con appena sei presenze in prima squadra, complice la forte concorrenza di Mateo Guendouzi e Nicolò Rovella, Belahyane avrà l’opportunità di rilanciarsi. Il ragazzo, dotato di buona tecnica e resistenza, finora ha agito prevalentemente da regista, ma Sarri – allenatore noto per il suo calcio organizzato e di possesso – ha in mente per lui un cambio di ruolo: mezzala nel 4-3-3.

Cambio tattico e prospettive

Nel centrocampo biancoceleste, il ruolo di playmaker sarà conteso tra Rovella e Danilo Cataldi, rendendo difficile per Belahyane emergere in quella posizione. Tuttavia, Sarri cerca mezzali capaci di costruire gioco e inserirsi senza palla, caratteristiche che il giovane centrocampista potrebbe sviluppare nel corso del ritiro.

Il tecnico toscano, soprannominato “Il Comandante”, crede nel potenziale del ragazzo e vuole plasmarlo tatticamente affinché possa adattarsi al suo sistema. Il mese di luglio sarà dunque cruciale: trenta giorni per convincere Sarri di poter diventare una risorsa utile per l’undici titolare oppure rischiare di finire ai margini, con una possibile cessione in vista.

Un’occasione da cogliere

Per Belahyane si tratta di una sfida importante che potrebbe cambiare la sua carriera. Il ritiro estivo rappresenta l’occasione per dimostrare maturità, versatilità e voglia di affermarsi. Se saprà coglierla, potrà guadagnarsi fiducia e spazio nella nuova Lazio di Sarri, in cerca di nuovi equilibri e di giovani pronti a fare il salto.