Basic, che fine ha fatto? Il momento del riscatto

Basic sembra essersi perso, dopo un buon inizio. Ora però per lui è il momento del riscatto e della rinascita

Per lui c’è stato un buon inizio, con un gol e tante ottime prestazioni. Un buon inizio che aveva stupito tutti, visto che Sarri, in più di un’occasione, l’ha scelto come titolare. Ora però Basic sta vivendo un momento difficile.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, negli ultimi mesi c’è stata un’inversione di marcia e di tendenza, con soli 47 minuti giocati nelle ultime nove di Serie A. Ora l’ex Bordeaux cerca nuove occasioni a partire e spera in un riscatto nelle ultime giornate. Perché il futuro ha bisogno di chiarezza.