Basic, la Lazio è pronta a farne un nuovo pilastro? Ecco cosa filtra in casa biancoceleste - Lazio News 24

Basic vuole riprendersi assolutamente la Lazio, e le ultime prestazioni hanno fatto intuire una permanenza importante

Nel pieno del Calciomercato Lazio, c’è un nome che torna a far parlare di sé: Toma Basic. Il centrocampista croato, reduce da stagioni altalenanti, sta vivendo un’estate da protagonista a sorpresa nel ritiro di Formello. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Basic sta cercando in tutti i modi di ribaltare le gerarchie interne e conquistare la fiducia dello staff tecnico.

L’approccio del numero 88 è stato descritto come impeccabile: atteggiamento positivo, concentrazione massima in ogni sessione e una disponibilità tattica che ha colpito anche Maurizio Sarri. L’ex Bordeaux è stato impiegato non solo nel suo ruolo naturale di mezzala, ma anche come esterno sinistro di centrocampo, una posizione inedita per lui che però potrebbe rappresentare un jolly utile nella stagione che verrà.

In un Calciomercato Lazio complesso, condizionato dal blocco temporaneo dei tesseramenti e da situazioni ancora aperte in uscita, la figura di Basic potrebbe diventare centrale. Se inizialmente era tra i possibili partenti, oggi il suo nome figura tra quelli che potrebbero sorprendentemente restare nella rosa biancoceleste.

La sua permanenza, infatti, potrebbe essere favorita da due fattori chiave. Il primo è il blocco del mercato, che impone maggiore cautela nella gestione delle uscite. Il secondo è legato alla Coppa d’Africa, che priverà Sarri di alcuni titolari nella parte centrale della stagione. In questo contesto, un giocatore come Basic – esperto, fisicamente pronto e ora anche tatticamente duttile – rappresenta una risorsa da tenere in considerazione.

Il Calciomercato Lazio, finora caratterizzato più da riflessioni interne che da colpi ad effetto, potrebbe dunque registrare una delle prime “conferme inaspettate” proprio con Toma Basic. A patto che il centrocampista continui su questa strada, non è escluso che Sarri decida di puntarci anche in vista dell’inizio del campionato.

La dirigenza monitora la situazione: se dovessero arrivare offerte interessanti, se ne parlerà, ma al momento la priorità sembra diventata quella di valutare se Basic possa davvero tornare a essere un elemento funzionale alla causa biancoceleste.

In sintesi, Basic è la nuova variabile del Calciomercato Lazio, un nome che potrebbe trasformarsi da esubero a pedina utile in poche settimane.