Basic Lazio, arrivano ulteriori conferme: pronto l’assalto decisivo

Basic è senza alcun dubbio il nome più caldo nel mercato della Lazio. Ed ecco che per la trattativa legato al centrocampista croato sembrano arrivare solo e soltanto conferme.

Infatti, secondo quanto racconto dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ci sarebbe già un accordo di massima col il calciatore: contratto da 1,4 milioni l’anno fino al 2025. Resterebbe da trovare però la quadra con il Bordeaux: 8,.5 milioni tra parte fissa e bonus la prima proposta biancoceleste. I transalpini però vorrebbero 10 milioni di euro. I capitolini sembrerebbero pronti ad alzare l’offerta, visto che il giocatore sarebbe diventato il prescelto di Maurizio Sarri.

Toma #Basic has agreed personal terms with #Lazio for a contract until 2025 (€1,4M/year). #Bordeaux ask still €10M to sell him. Lazio have offered €6M + €1,5M as bonuses (first offer) and preparing a new bid. The croatian midfielder is a main target for Sarri. #transfers https://t.co/9RQMgypfgq

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2021