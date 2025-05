Baroni Napoli, incredibile da Il Mattino: De Laurentiis vorrebbe il tecnico toscano per sostituire Conte

Baroni Napoli: il presidente De Laurentiis vorrebbe portare in Campania l’allenatore della Lazio in caso di partenza da parte di Antonio Conte

Sembra infinita la telenovela riguardante il giro di allenatori della Serie A. Si sta parlando sempre più concretamente di un addio di Conte dal Napoli. Infatti, la società non sembra essere in grado di soddisfare le sue enormi richieste. L’ipotesi più probabile, ad oggi, rimane l’approdo di Massimiliano Allegri a Castelvolturno, per dare il cambio al tecnico pugliese, corteggiato da tempo dalla Juventus. Tuttavia, è emersa una nuova ipotesi per il club partenopeo.

Infatti, secondo lo storico quotidiano campano, gli azzurri starebbero valutando un altro profilo. De Laurentiis starebbe di fatto pensando di presentare un’offerta all’entourage di Baroni, attuale tecnico della Lazio. Ancora non ci sono informazioni sufficienti per dare una probabilità sul verificarsi della trattativa, ma Marco sembra stare bene a Roma e sarà difficile vederlo salutare dopo un solo anno in biancoceleste.