Baroni Lazio, il tecnico è sempre più vicino al Torino. La situazione

Baroni Lazio: il tecnico è sempre più vicino all’addio, ma con una squadra che lo aspetta. Le ultime

Marco Baroni è ormai prossimo a lasciare la Lazio, che ha deciso di non puntare più su di lui. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma non ci sono dubbi: non sarà più l’allenatore della società biancoceleste.

Inoltre, secondo La Stampa, Cairo vorrebbe chiudere la trattativa nei prossimi giorni, perchè è lui il primo candidato per la panchina del Torino.