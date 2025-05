Baroni Lazio, accordo unilaterale per l’addio dal Club biancoceleste: ecco le ultime sul tecnico ex Verona

Condividi via email

Baroni Lazio, l’allenatore dei biancocelesti prende una decisione importantissimi! Ecco le ultime novità sulla panchina dei capitolini

La decisione del Club sembra oramai presa. Baroni Lazio verso il divorzio consensuale! L’allenatore dei capitolini in questi giorni ha sentito la sfiducia della società e della tifoseria e così ha deciso di prendere una decisione importantissima per il proprio futuro in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti il tecnico avrebbe accettato la risoluzione anticipata del proprio contratto senza neanche ricevere una buonuscita. Una scelta nobile per il tecnico cui, la prossima stagione, sarà lontana dalla capitale.