Gineitis sul nuovo Torino di Baroni: «Il mister mi vedrà dove mi sento meglio»

Le parole di Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, sul rapporot che sta nascendo tra la squadra e Baroni, ex tecnico della Lazio e ora in Granata

Durante il ritiro del Torino a Prato dello Stelvio, il centrocampista Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, soffermandosi in particolare sulle richieste del nuovo tecnico Marco Baroni, ex allenatore della Lazio. Il giovane lituano ha mostrato grande disponibilità tattica, pur non avendo ancora un ruolo definito nel nuovo sistema di gioco granata.

SUL RUOLO IN CAMPO – «Il mister mi vedrà dove mi sento meglio. Per il momento ho giocato da trequartista e anche un po’ da esterno. Parto largo per poi andare in mezzo. Il mister poi deciderà dove mi può mettere, da mezzala o da mediano oppure da esterno o anche da trequartista. Non so esattamente in che ruolo giocherò.»

SULLE RICHIESTE DEL MISTER – «Il mister ci chiede sempre di dare il massimo, di giocare su ogni palla, di andare in verticale e poi uscire sugli esterni.»

Le parole di Gineitis evidenziano la versatilità del giocatore, che si sta adattando alle diverse indicazioni tattiche di Baroni. La sua capacità di ricoprire più ruoli, dal trequartista all’esterno, fino alla mezzala o al mediano, sarà un valore aggiunto per il tecnico. Le richieste di Baroni, come descritte da Gineitis, puntano su intensità, verticalità e ampiezza, elementi chiave del suo calcio. Questo approccio richiederà ai giocatori di dare il massimo in ogni fase del gioco, cercando la profondità e sfruttando poi gli esterni per creare superiorità numerica e occasioni da gol. Il ritiro in corso è fondamentale per Gineitis e per il resto della squadra per assimilare al meglio le idee del nuovo allenatore e trovare la giusta collocazione tattica in vista dell’inizio della stagione.