Lazio, Ballotta ricorda lo Scudetto del 2000: «Sono trascorsi 25 anni ma sembra ieri. Si pensava al massimo ad uno spareggio...»

L’ex portiere della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha ricordato lo Scudetto vinto nel 2000 a Perugia

L’ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato dello Scudetto vinto nel 2000.

LE PAROLE – Sono trascorsi 25 anni ma sembra ieri. Fu un traguardo che ci si poteva aspettare ma non arrivava. E’ successo in un modo inaspettato, dovendo aspettare la ripresa della gara della Juventus a Perugia. Si pensava al massimo ad uno spareggio, ma il gol della Juventus non è mai arrivato e da lì sono partiti i festeggiamenti. Fu un epilogo da film, magari fu il Giubileo a darci una mano dall’alto (ride, ndr). L’arbitro Collina fu molto bravo, dopo la pioggia del primo tempo, a non interrompere la partita di Perugia