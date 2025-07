Avellino Lazio, Sarri sale in cattedra: il tecnico protagonista nel corso della partita, ecco cosa è successo e le ultimissime

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo stile di gioco votato al possesso palla e all’organizzazione tattica, ha subito attirato l’attenzione durante l’amichevole estiva disputata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro l’Avellino. Il match, pensato per testare la forma dei biancocelesti in vista della nuova stagione, si è trasformato in una sorta di lezione tecnica a cielo aperto, con Sarri protagonista a bordo campo.

Sarri non gradisce l’approccio iniziale

Dopo pochi minuti di gioco, il tecnico toscano ha cominciato a dare indicazioni accese ai suoi giocatori, insoddisfatto dell’atteggiamento troppo remissivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Sarri ha criticato la squadra per la sua disposizione in campo, ritenuta troppo bassa e vulnerabile alla pressione degli avversari. Il richiamo è stato diretto in particolare a Matías Vecino, centrocampista uruguaiano, e a Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo ex Chelsea e Barcellona. Il tecnico ha ordinato loro di alzare il baricentro per ritrovare intensità e controllo.

Richiamo a Bashiru e nuovi obiettivi nel secondo tempo

La tensione non si è affievolita con il passare dei minuti: intorno alla mezz’ora Sarri ha lasciato l’area tecnica per rimproverare Dele Bashiru, centrocampista nigeriano, colpevole – secondo il mister – di non attaccare con decisione gli spazi e di non contribuire alla superiorità numerica. Un intervento energico che ha evidenziato l’esigenza di rispettare le direttive tattiche.

Nella ripresa, le attenzioni di Sarri si sono spostate su Luca Pellegrini, terzino sinistro, richiamato per una maggiore spinta offensiva e rapidità di manovra. Successivamente, anche Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, è finito nel mirino dell’allenatore per essersi spostato troppo verso sinistra, violando le disposizioni provate in allenamento.

Il test contro l’Avellino ha messo in luce l’attenzione maniacale di Sarri per la disciplina tattica. Con richiami puntuali e correzioni continue, il tecnico sta preparando la Lazio a un inizio di stagione all’altezza delle aspettative.