Avellino-Lazio 0-0: i biancocelesti non sfondano nel primo tempo, tante occasioni ma manca il gol; annullata una rete a Castellanos

Avellino-Lazio: finisce 0-0 il primo tempo della seconda amichevole dei biancoceleste: tante occasioni, un gol annullato a Castellanos e risultato fermo

La prima amichevole estiva della Lazio di Maurizio Sarri ha visto i biancocelesti chiudere il primo tempo sul risultato di 0-0 contro l’Avellino. Nonostante le diverse occasioni create, la squadra non è riuscita a trovare la via del gol nella prima frazione di gioco, evidenziando la necessità di affinare la manovra offensiva in vista dell’inizio della stagione. La partita ha offerto a Sarri i primi feedback sulle condizioni della squadra e sull’inserimento dei nuovi volti, ma ha anche palesato alcune aree in cui lavorare.

Il primo tempo ha visto la Lazio cercare di imporre il proprio gioco, con Mattia Zaccagni in evidenza, seppur a tratti. Al 10′, su iniziativa di Nuno Tavares, Zaccagni ha provato il tiro in porta, conquistando un calcio d’angolo dopo una deviazione. La Lazio ha sfiorato il vantaggio al 25′, quando Taty Castellanos ha insaccato di testa su cross di Matías Vecino, ma il gol è stato annullato per un fallo dell’argentino sul portiere avversario. Pochi minuti prima, al 23′, ancora Vecino aveva calciato di prima intenzione, ma la parata di Iannarilli aveva negato il gol. L’Avellino, dal canto suo, ha provato a farsi vedere con conclusioni di Crespi e Russo, ma senza impensierire seriamente Mandas.

Nel finale di primo tempo, al 38′, un cross di Pedro per Dele-Bashiru è stato anticipato dalla difesa avversaria, mentre una punizione di Zaccagni al 42′ ha colpito la barriera. La partita è stata anche l’occasione per vedere all’opera giovani come Oliver Provstgaard in difesa, chiamato a dare risposte in un momento in cui la retroguardia biancoceleste ha bisogno di certezze. Il risultato parziale suggerisce a Sarri che c’è ancora molto da lavorare per rendere l’attacco più incisivo e fluido nel corso delle prossime uscite.

AVELLINO-LAZIO 0-0

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Enrici, Milani; Palumbo, Palmiero, Russo; Sounas; Favilli, Crespi. A disp.: Daffara, Pane, Todisco, Gyabuaa, D’Andrea, Kumy, Armellino, Marchisano, Lescano, Panico, Frascatre, Besaggio, Campanile, Insigne. All.: Biancolino.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. A disp.: Furlanetto, Provedel, Pellegrini, Guendouzi, Romagnoli, Noslin, Belahyane, Cancellieri, Basic, Lazzari, Sana Fernandes, Cataldi, Ruggeri, Pinelli, Marusic. All.: Sarri.