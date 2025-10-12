Atalanta-Lazio, svelate le voci di Dazn: ecco chi racconterà il match

Lazio, riparte la Serie A: sfida impegnativa contro l’Atalanta alla New Balance Arena

Dopo la sosta per le nazionali, l’attesa sta finalmente per terminare: tra poco più di una settimana la Serie A tornerà protagonista, riportando entusiasmo e passione tra i tifosi. La Lazio di mister Marco Baroni si prepara a un rientro tutt’altro che semplice: domenica 19 ottobre, alle 18:00, i biancocelesti saranno di scena alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l’Atalanta, una delle squadre più temibili del campionato.

Sarà un banco di prova importante per la Lazio, chiamata a dare continuità ai risultati e a consolidare la propria posizione in classifica. L’obiettivo è tornare subito a macinare punti dopo la pausa, approfittando della ritrovata condizione fisica di alcuni elementi chiave. Baroni potrà contare nuovamente su diversi titolari rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, anche se la gestione delle energie sarà fondamentale contro un’avversaria che fa dell’intensità la sua arma principale.

L’Atalanta, dal canto suo, arriva alla sfida con grande fiducia e con la consueta voglia di imporre il proprio gioco aggressivo. I bergamaschi, guidati da Gian Piero Gasperini, puntano a sfruttare il fattore campo della New Balance Arena, uno degli impianti più caldi della Serie A. La Lazio dovrà essere brava a mantenere equilibrio e lucidità, cercando di colpire in contropiede e di sfruttare la qualità dei suoi uomini offensivi.

Gli occhi dei tifosi saranno puntati sui protagonisti più attesi: da un lato il talento e l’esperienza del capitano biancoceleste, dall’altro la giovane energia degli atalantini. Per la Lazio sarà anche l’occasione di testare le nuove soluzioni tattiche introdotte da Baroni, con un’attenzione particolare alla fase difensiva e alle transizioni rapide.

La partita tra Atalanta e Lazio sarà trasmessa in diretta su Dazn, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico di Cristian Brocchi, ex centrocampista proprio della Lazio. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi biancocelesti, che sperano di vedere la squadra tornare a vincere e a confermare le ambizioni europee.

La Lazio riparte dunque con un test di alto livello: una sfida difficile, ma anche un’occasione per dimostrare carattere, solidità e fame di risultati. Il campionato entra nel vivo, e i biancocelesti sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro stagione.

